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Рогов заявил об ударе по военному объекту в Запорожье

Рогов: удар по городу Запорожье пришелся на объект, используемый ВСУ

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Удар по городу Запорожье пришелся на объект, используемый украинскими войсками. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«В Запорожье прозвучало несколько взрывов. Удар пришелся по объекту, который украинские боевики задействуют в военных целях», — сказал Рогов.

До этого секретарь назначенного Киевом городского совета Анатолий Куртев заявил, что объект инфраструктуры, расположенный в подконтрольном украинским властям Запорожье, получил повреждения. По его словам, сооружение получило урон в результате удара.

Рогов ранее заявил, что новые системы противовоздушной обороны (ПВО) — зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые были обещаны Киеву, на Украине ждет утилизация.

Он также указал «лидеров» в списке стран, которые больше всех поставили украинской армии своего вооружения «на утилизацию», — Германия и Франция.

Ранее Рогов отреагировал на удар украинских войск по Токмаку.

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