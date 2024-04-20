Рогов заявил об ударе по военному объекту в Запорожье

Удар по городу Запорожье пришелся на объект, используемый украинскими войсками. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«В Запорожье прозвучало несколько взрывов. Удар пришелся по объекту, который украинские боевики задействуют в военных целях», — сказал Рогов.

До этого секретарь назначенного Киевом городского совета Анатолий Куртев заявил, что объект инфраструктуры, расположенный в подконтрольном украинским властям Запорожье, получил повреждения. По его словам, сооружение получило урон в результате удара.

Рогов ранее заявил, что новые системы противовоздушной обороны (ПВО) — зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые были обещаны Киеву, на Украине ждет утилизация.

Он также указал «лидеров» в списке стран, которые больше всех поставили украинской армии своего вооружения «на утилизацию», — Германия и Франция.

Ранее Рогов отреагировал на удар украинских войск по Токмаку.