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В США заявили о преимуществе России перед Западом благодаря бомбардировщику

NI: РФ получит преимущество перед Западом благодаря бомбардировщику Ту-160М2

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bbbreaking/Telegram

Благодаря бомбардировщику Ту-160М2 Российская Федерация может получить преимущество перед западными странами. Такое мнение в статье для американского журнала The National Interest выразил обозреватель Брэндон Вайхерт.

Он отметил, что российский бомбардировщик Ту-160М проходит значительную модернизацию до версии Ту-160М2. По его словам, изменения направлены на оснащение самолета самыми современными системами радиоэлектронной борьбы и радиооборудованием нового поколения.

В начале марта президент России Владимир Путин заявил, что решение о модернизации сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 было правильным.

22 февраля российский президент посетил авиационный завод в Казани, чтобы совершить полет на модернизированном ракетоносце. Позже Путин рассказал о хороших впечатлениях от полета на ракетоносце.

Ранее в США оценили эффективность российских Су-34 и авиабомб.

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