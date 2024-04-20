Стало известно о последнем репортаже погибшего военкора Еремина

В последнем репортаже погибший на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области военный корреспондент Семен Еремин рассказывал о том, как российские военнослужащие в зоне специальной военной операции учатся сбивать беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают «Известия».

«Когда такая машинка с прицепленным на нее зарядом на тебя летит, ощущения совсем другие. Звук мерзкий, а если ты слышишь этот звук на передовой... Ух», — сказал корреспондент в своем последнем сюжете.

20 апреля Следственный комитет России заявил, что установит всех лиц, причастных к смерти военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина в зоне боевых действий на Украине.

19 апреля газета «Известия» сообщила о гибели своего военного корреспондента в зоне проведения СВО. Последний репортаж журналиста о ситуации на поле боя вышел за два дня до этого.

Ранее военкор сообщил о смерти офицера пресс-центра МО РФ при обстреле команды «Вести Луганск».