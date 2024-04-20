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Саперы тысячами разминируют боеприпасы в Авдеевке

Минобороны: саперы обезвредили 2 тыс. неразорвавшихся боеприпасов в Авдеевке

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские саперы обезвредили более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов в Авдеевке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«Более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек обезвредили военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск «Центр» в Авдеевке», — заявили в Минобороны.

Российские боевые инженеры, кроме уничтожения оставшейся в городе взрывчатки, также проводят расчистку местности и объектов гражданской инфраструктуры. Саперы ликвидируют мины, в том числе противопехотные и противотанковые.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что продвижение Вооруженных сил России на участках фронта в ДНР идет разными темпами, наиболее интенсивные бои идут под Авдеевкой и Часовым Яром.

Пушилин добавил, что о потенциальных сроках взятия Часова Яра сейчас говорить преждевременно.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.

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