ООН: убийство военкора Еремина должно быть расследовано

Организация объединенных наций (ООН) выступает против убийства журналистов. Об этом РИА Новости заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, комментируя гибель корреспондента «Известий» Семена Еремина.

Также Хак добавил, что все убийства журналистов должны быть полностью расследованы.

О гибели Еремина стало известно 19 апреля.

«Известия» сообщили, что журналист погиб в Запорожской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). После сброса боеприпаса с дрона военкор получил ранение, от которых в дальнейшем скончался.

Еремин работал специальным корреспондентом «Известий» с 2017 года. Последний репортаж журналиста в издании вышел два дня назад — в нем он рассказал о том, как военные Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации применяют методику по обучению борьбе с беспилотниками с использованием дробовиков.

Кроме того, он одним из первых показал работу российских БПЛА «Ланцет» и артиллерии с применением корректируемых боеприпасов «Краснополь».

За заслуги получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее военкор сообщил о смерти офицера пресс-центра МО РФ при обстреле команды «Вести Луганск».