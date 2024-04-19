Главы МИД G7 намерены укрепить потенциал украинских сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило агентство Reuters.

«Полны решимости усилить возможности Украины в сфере противовоздушной обороны, чтобы спасти жизни и защитить критически важную инфраструктуру», — уточнили в сообщении.

До этого в США обвинили генсека НАТО Йенса Столтенберга в лицемерии из-за слов о российской угрозе. По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, в случае реальной опасности ни одна из стран-членов альянса не пожертвовала бы своим вооружением. Особенно странной, по его мнению, выглядит жертвование систем ПВО на фоне их дефицита на сегодняшний день.

Накануне в Крыму сочли фашистским жестом поставки Киеву систем Patriot. С таким заявлением выступил сопредседатель Ассамблеи славянских народов на полуострове Роман Чегринец.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.