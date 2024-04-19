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Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не нужны французские военные

Военкор Шлепченко: у ВСУ больше опыта, чем у французских военных

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Vadim Ghirda/AP

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что в Славянск прибыла группа французских военных из 100 человек в качестве инструкторов и обслуживающего персонала самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Эксперт усомнился в данной информации, отметив, что инструкторы НАТО Вооруженным силам Украины (ВСУ) не нужны, поскольку «Киев сам может поучить Запад, как вести боевые действия».

«Никакие инструкторы, которых может прислать НАТО, хоть Франция, хоть кто угодно, они не добавят ей (украинской армии. — «Газета.Ru») радикально что-то нового. На самом деле это теперь уже украинцы могут поучить Запад, как надо вести военные действия. И в том числе с применением беспилотников, и FPV-дронов, что касается минной войны, артиллеристов, пехоты», — сказал Шлепченко.

15 апреля РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщило, что в результате удара России по расположению ВСУ в Славянске есть раненые французские наемники.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что в Славянск прибыла первая группа из ста военных Французского Иностранного легиона, среди которых есть специалисты по артиллерийской разведке и инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений. Военные третьего полка легиона до этого прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее в Госдуме назвали французских наемников приоритетной целью российских военных.

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