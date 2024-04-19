В Иране рассказали об обстановке в Исфахане после атаки беспилотников

Обстановка в иранском городе Исфахан полностью стабилизировалась после того, как несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в небе над городом. Об этом сообщает иранского агентство ISNA.

На кадрах, снятых корреспондентом агентства, видно, что обстановка в городе спокойная, городская инфраструктура не повреждена. Также ISNA утверждает, все сообщения о пожарах или взрывах не соответствуют действительности.

СМИ США сообщали, что в ночь на 19 апреля Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. Взрывы произошли в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB сообщало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали против беспилотных летательных аппаратов. По данным агентства Tasnim, ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под провинцией.

Удар произошел спустя почти неделю после того, как вечером 13 апреля иранские военные запустили десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.