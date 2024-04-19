В Днепре после взрывов прекращал работу ж/д вокзал

В украинском Днепре после взрывов временно прекращал работу железнодорожный вокзал, в настоящее время он функционирует в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания «Украинские железные дороги».

«Вокзал Днепра уже возобновил работу», — говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что несколько поездов задерживаются. В частности речь идет о составах, которые следуют из Киева и Черновцов через Днепр.

Утром 19 апреля глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении трех инфраструктурных объектов в Криворожском районе и городе Днепропетровске. Позднее «Украинские железные дороги» заявили, что речь идет в том числе о принадлежащих им объектах.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по инфраструктуре Украины с октября 2022 года. С тех пор воздушную тревогу объявляют регулярно в различных регионах страны, нередко на всей территории.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по химзаводу в Днепропетровской области.