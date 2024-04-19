Израиль ударил по Ирану так, чтобы не спровоцировать ответный удар Тегерана

По Ирану ударили таким образом, чтобы руководство в Тегеране смогло «стерпеть» атаку и не нанести ответный удар по территории Израиля. Об этом пишет газета Yedioth Ahronoth.

Издание отмечает, что «кто бы ни осуществил эту атаку», ее целью был объект или объекты военно-воздушных сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), чтобы не допустить очередного раунда обмена ударами.

Тот факт, что СМИ Ирана не афишируют активно ситуацию, а наоборот сообщают об отсутствии ущерба и снятии ограничений на полеты, говорит о том, что в Тегеране считают «инцидент исчерпанным».

СМИ США сообщали, в ночь на 19 апреля Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. Взрывы произошли в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB сообщало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали против беспилотных летательных аппаратов. По данным агентства Tasnim, ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под провинцией.

Удар произошел спустя почти неделю после того, как вечером 13 апреля иранские военные запустили десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.