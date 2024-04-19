Шойгу проверил производство танков и ТОС в Омской области

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил завод в Омской области, который производит танки и тяжелые огнеметные системы (ТОС), и проверил выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства», — сказал Шойгу руководству предприятия.

Министру рассказали, что за 2023 год на заводе в 2,5 раза увеличили выпуск ТОС-1А «Солнцепек». Отмечается, что предприятию удалось нарастить объемы производства благодаря расширению мощностей, увеличению численности сотрудников, а также переходу на круглосуточную работу в две смены.

17 апреля Шойгу в парке «Патриот» проверил выполнение поручений по созданию роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения бойцов с учетом опыта проведения специальной военной операции.

Ранее Шойгу показали более 30 образцов вооружения для ВС РФ.