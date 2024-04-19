США не поддержали Израиль в его атаке по Ирану

Израиль заранее уведомил руководство Соединенных Штатов, что собирается нанести удар по Ирану. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

«В четверг, 18 апреля, Израиль сообщил США, что в ближайшие дни примет ответные меры против Ирана», – сказал чиновник, отметив, что Вашингтон не поддержал этот ответ.

19 апреля стало известно, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля. Нападение произошло спустя несколько часов после того, как власти Ирана в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что Исламская Республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит мощный ответ.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки дронов и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля.

Ранее в Израиле атаку Ирана оценили как «объявление войны».