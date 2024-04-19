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Премьер Украины назвал сроки поставок оружия Киеву в случае одобрения в США

Шмыгаль: Украине обещали оружие в течение недель после одобрения в конгрессе США

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Пресс-служба Кабмина Украины

США направят Киеву новую военную помощь в течение нескольких недель после одобрения соответствующего законопроекта в конгрессе Соединенных Штатов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает агентство Reuters.

По словам главы украинского кабмина, который находится с визитом в США, в сроках поставки нового оружия его заверили американские чиновники.

На этой неделе палата представителей конгресса представила законопроект о новом пакете помощи на $95 млрд союзникам США в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине. Пакет разделен на три части, по каждой из которых будет отдельное голосование в ближайшие выходные. На поддержку Киева планируется выделить $60,84 млрд. В частности, $13,8 млрд из этой суммы должны пойти на закупку вооружения и оборонной продукции, а также сопутствующих услуг для Украины в США.

В Кремле считают, что возможное выделение нового пакета военной помощи Украине от Соединенных Штатов слабо отразится на ситуации в зоне специальной военной операции.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал условие для выделения военной помощи Украине.

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