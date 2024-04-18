Аксенов назвал главную задачу Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи заявил, что поддержка военных, принимающих участие в спецоперации на Украине, является первостепенной задачей в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня вся страна живет СВО. В первую очередь, для нас сегодня проблемы и заботы военнослужащих – это задача номер один, поддержка военнослужащих без исключения по всем направлениям», — заявил Аксенов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил президенту РФ Владимиру Путину обеспечить участников СВО социальными такси или транспортными средствами. Такие льготы предлагается предоставить получившим ранения участникам спецоперации на федеральном уровне.

До этого Путин подписал закон о запрете увольнять вдов участников СВО. Мера также распространяется на мужчин, потерявших жен, участвовавших в СВО. Отмечается, что увольнение невозможно по инициативе работодателя, однако может произойти по желанию самой работницы (или работника).

Ранее в Подмосковье расширили меры поддержки участников спецоперации.