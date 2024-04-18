Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аксенов назвал главную задачу Крыма

Аксенов: главная задача Крыма является поддержка военных СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи заявил, что поддержка военных, принимающих участие в спецоперации на Украине, является первостепенной задачей в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня вся страна живет СВО. В первую очередь, для нас сегодня проблемы и заботы военнослужащих – это задача номер один, поддержка военнослужащих без исключения по всем направлениям», — заявил Аксенов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил президенту РФ Владимиру Путину обеспечить участников СВО социальными такси или транспортными средствами. Такие льготы предлагается предоставить получившим ранения участникам спецоперации на федеральном уровне.

До этого Путин подписал закон о запрете увольнять вдов участников СВО. Мера также распространяется на мужчин, потерявших жен, участвовавших в СВО. Отмечается, что увольнение невозможно по инициативе работодателя, однако может произойти по желанию самой работницы (или работника).

Ранее в Подмосковье расширили меры поддержки участников спецоперации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами