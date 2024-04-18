Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области. Об этом сообщило министерство цифровой трансформации республики.

Согласно данным ведомства, в Харьковской области воздушная тревога звучит более часа, в остальных регионах она была объявлена около 15.00 (совпадает с мск).

Незадолго до этого сообщалось о взрыве в Харькове.

В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) дважды за час 18 апреля произошли взрывы. По данным издания УНИАН, повреждены инфраструктурный объект и предприятие.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.