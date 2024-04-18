На Украину передадут одну систему ПВО Iris-T

Руководитель немецкой компании Diehl Defence Гельмут Раух заявил, что на Украину будет передана еще одна система противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T. Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».

Также известно, что новая система ПВО поступит на Украину в ближайшие недели, однако точной даты поставки нет. При этом отмечается, что на Украине уже есть три системы ПВО Iris-T.

До этого руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны ФРГ Борис Писториус написали открытое письмо странам – участницам НАТО с призывом приступить к немедленным действиям по укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. В письме министры ФРГ утверждают, что страны Североатлантического альянса все еще могут внести свой вклад, который может быть даже больше.

Также Бербок и Писториус отметили, что необходимо создать новую коалицию по поставке украинской стороне систем противовоздушных оборон (ПВО) Patriot, Iris-T, Skynex, зенитных самоходных установок Gepard.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.