Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ заняли выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении

Российские военные заняли выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные группировки войск «Восток» смогли занять выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении в нескольких населенных пунктах ДНР и Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Сообщается, что ВС РФ нанесли поражение 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригадам Вооруженных сил Украины, 102-й и 128-й бригадам теробороны возле населенных пунктов Водяное, Угледар, Старомайорское и Малиновка.

По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли порядка 140 военнослужащих, а также четыре автомобиля, установку AS-90 «Braveheart», три боевых склада с боеприпасами.

До этого военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщил, что взятие под контроль города Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР) будет иметь важное стратегическое значение для Вооруженных сил РФ. В частности, это позволит российским войскам выстроить более ровную линию обороны и создать предпосылки для дальнейшего продвижения на запад. Он напомнил, что это вторая попытка штурма данного населенного пункта. По его словам, ВС РФ был учтен опыт предыдущего наступления, задействованы более мощные силы.

Ранее ВС России отразили четыре контратаки ВСУ на Донецком направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами