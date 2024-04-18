ВС РФ заняли выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении

Российские военные группировки войск «Восток» смогли занять выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении в нескольких населенных пунктах ДНР и Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Сообщается, что ВС РФ нанесли поражение 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригадам Вооруженных сил Украины, 102-й и 128-й бригадам теробороны возле населенных пунктов Водяное, Угледар, Старомайорское и Малиновка.

По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли порядка 140 военнослужащих, а также четыре автомобиля, установку AS-90 «Braveheart», три боевых склада с боеприпасами.

До этого военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщил, что взятие под контроль города Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР) будет иметь важное стратегическое значение для Вооруженных сил РФ. В частности, это позволит российским войскам выстроить более ровную линию обороны и создать предпосылки для дальнейшего продвижения на запад. Он напомнил, что это вторая попытка штурма данного населенного пункта. По его словам, ВС РФ был учтен опыт предыдущего наступления, задействованы более мощные силы.

Ранее ВС России отразили четыре контратаки ВСУ на Донецком направлении.