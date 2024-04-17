В Херсонской области задержали члена украинского нацбата

Житель села Новоалексеевка Генического района Херсонской области был задержан за участие в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» ((признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщает региональное главное следственное управление СК РФ.

Отмечается, что мужчина добровольно вступил в ряды нацбата в декабре 2015 года, где агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем и участвовал в транспортной блокаде полуострова.

17 апреля сообщалось, что в Брянской области задержали мужчину, подозреваемого в передаче информации о военкомате проукраинской террористической организации и подготовке теракта.

В этот же день сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Томской области за перевод денег на нужды Вооруженных сил Украины, они обвиняются в совершении государственной измены.

До этого сотрудники УФСБ России по Мордовии задержали двух 19-летних молодых людей, которые планировали воевать против ВС РФ.

Ранее в РФ задержали курьера, доставившего взрывчатку для подрыва авто экс-сотрудника СБУ.