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В Херсонской области задержали члена украинского нацбата

В Херсонской области задержали члена запрещенного нацбата имени Челебиджихана

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Житель села Новоалексеевка Генического района Херсонской области был задержан за участие в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» ((признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщает региональное главное следственное управление СК РФ.

Отмечается, что мужчина добровольно вступил в ряды нацбата в декабре 2015 года, где агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем и участвовал в транспортной блокаде полуострова.

17 апреля сообщалось, что в Брянской области задержали мужчину, подозреваемого в передаче информации о военкомате проукраинской террористической организации и подготовке теракта.

В этот же день сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Томской области за перевод денег на нужды Вооруженных сил Украины, они обвиняются в совершении государственной измены.

До этого сотрудники УФСБ России по Мордовии задержали двух 19-летних молодых людей, которые планировали воевать против ВС РФ.

Ранее в РФ задержали курьера, доставившего взрывчатку для подрыва авто экс-сотрудника СБУ.

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