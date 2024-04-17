Рогов сообщил о взрывах в Бердянске

Руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что в Бердянске произошли взрывы.

«Жители этого города в Запорожской области услышали взрывы, которые наиболее громко прозвучали на окраине Бердянска», — написал он.

По его словам, причина взрывов — плановое уничтожение боеприпасов.

Он отметил, что обстановка в городе спокойная.

15 апреля сообщалось, что в небе над Бердянском Запорожской области, по предварительным данным, сбиты две дальнобойные ракеты Storm Shadow. По данным источника агентства ТАСС, целью ракет было одно из промышленных предприятий региона. 13 апреля глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколькими ракетами нанесли удар по машиностроительному заводу в Луганске.

Ранее российские военные сбили 11 ракет Storm Shadow.