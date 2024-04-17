Пять израильтян были ранены при взрыве ракеты на севере страны

Пять израильтян получили ранения при взрыве ракеты на севере страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, вооруженное крыло шиитской партии «Хезболла» атаковало военные объекты в поселении Араб-эль-Арамше на севере Израиля двумя ракетами большого калибра.

Отмечается, что одна из ракет попала в жилое строение. В результате пять человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. На место выехал вертолет военно-медицинской службы.

До этого газета Financial Times писала, что отражение атаки Ирана обошлось Израилю более чем в 1 млрд долларов в виде потраченных материалов. Бывший израильский военный чиновник оценил стоимость, не считая того, во что обошлась США, Франции и Великобритании отправка самолетов.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля.

Ранее израильский посол в Германии Просор заявил, что Иран «объявил войну» Израилю.