Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пять израильтян были ранены при взрыве ракеты на севере страны

Al Jazeera: пять израильтян получили ранения при взрыве ракеты

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Пять израильтян получили ранения при взрыве ракеты на севере страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, вооруженное крыло шиитской партии «Хезболла» атаковало военные объекты в поселении Араб-эль-Арамше на севере Израиля двумя ракетами большого калибра.

Отмечается, что одна из ракет попала в жилое строение. В результате пять человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. На место выехал вертолет военно-медицинской службы.

До этого газета Financial Times писала, что отражение атаки Ирана обошлось Израилю более чем в 1 млрд долларов в виде потраченных материалов. Бывший израильский военный чиновник оценил стоимость, не считая того, во что обошлась США, Франции и Великобритании отправка самолетов.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля.

Ранее израильский посол в Германии Просор заявил, что Иран «объявил войну» Израилю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами