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Рогов рассказал о положении украинских войск на Времевском направлении фронта

Рогов заявил об утрате позиций ВСУ под селом Урожайное на Времевском направлении

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли половину боевых позиций на Времевском направлении, взятых в ходе летнего контрнаступления. С таким заявлением выступил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на Времевском направлении», — рассказал он.

Согласно информации Рогова, Вооруженные силы России полностью вернули всю первую линию обороны на вышеуказанном участке фронта, которую ВСУ захватили летом 2023 года.

«Сейчас идут бои за выход в низину», — дополнил политик.

По его оценке, село Урожайное на данный момент находится в серой зоне, за него продолжаются активные бои.

Перед этим Рогов заявлял, что российские войска продвинулись на несколько сотен метров на Времевском направлении в районе Урожайного, несмотря на минирование местности украинскими солдатами.

Ранее на Южно-Донецком направлении значительно снизилась активность ВСУ.

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