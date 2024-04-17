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В Кремле рассказали, почему Россия 1,5 года не публикует данные о потерях на Украине

Песков: РФ не публикует данные о потерях на Украине из-за закона о гостайне

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Павел Бедняков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга объяснил, почему Россия уже полтора года не публикует данные о потерях на Украине.

По его словам, этому препятствует закон о гостайне.

«Закон о гостайне и особый режим распространения информации во время СВО имеет место», — отметил Песков.

Он добавил, что публикация данных о потерях является исключительно прерогативой Минобороны РФ.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон о поддержке вдов участников СВО. Мера поддержки также распространяется и на вдовцов.

Минобороны РФ также сообщало, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен российской армии на Авдеевском направлении. В частности, военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен российским военнослужащим группировки войск «Центр».

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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