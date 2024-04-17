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Российские войска продвинулись под Урожайным

Силы РФ продвинулись на сотни метров под Урожайным, несмотря на минные поля ВСУ

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Александр Мельников/РИА Новости

Российские войска продвинулись на несколько сот метров на Времевском направлении в районе Урожайного, несмотря на минирование местности Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Это несколько сотен метров, но этот участок был серьезно заминирован и оборонялся ВСУ», — заявил Рогов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно информации ведомства, также Российская армия ударила по местам скопления живой силы и оборонной техники украинских войск в 133 районах. В сводке указывается, что сделать это удалось при поддержке оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии.

До этого Минобороны РФ доложило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 270 беспилотников.

Ранее российские подразделения сорвали маневры ВСУ под Донецком.

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