В США заявили о возможности ВС РФ беспрепятственно продвигаться вглубь Украины

Вооруженные силы (ВС) России могут спокойно продвигаться вглубь Украины, поскольку уже ничто не сможет их остановить. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«[Президент России Владимир] Путин встретился с президентом Белоруссии [Александром] Лукашенко, и было примечательно, что он говорил о готовности к переговорам. <…> У России есть возможности, чтобы двигаться вперед, теперь нет ничего, что бы стояло у них на пути», — сказал эксперт.

По его словам, российская армия может сделать гораздо больше, чем просто истощить Вооруженные силы Украины (ВСУ). Макговерн считает, что российские войска могут дойти до Днепра и переправиться через реку.

Даже если США сейчас передадут Украине вооружение, это не изменит ситуацию на фронте, поскольку ВСУ не хватает солдат, подчеркнул бывший аналитик ЦРУ.

До этого Лукашенко заявил, что если России понадобится помощь в переговорах с Украиной, то Белоруссия предоставит ее. При этом белорусский лидер отметил, что не видит смысла для Москвы вести диалог с Киевом. По его мнению, вести переговоры необходимо с теми силами, что стоят за Украиной. Самих украинцев он назвал подносчиками снарядов.

Ранее в США назвали преимущество ВС России перед армией НАТО.