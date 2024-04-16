Оборона Часова Яра в Донецкой народной республике может значительно ослабнуть после отвода 67-й бригады Вооруженных сил Украины, составленной из членов бывшего «Добровольческого украинского корпуса», созданного в 2014 году боевиками «Правого сектора» (организация запрещена в России). Об этом сообщает журнал Forbes.

«Теперь 67-я бригада — то, что от нее осталось, — передислоцирована в украинский тыл, а оборону района канала, по всей видимости, взяла на себя бригада украинских территориальных войск. Проблема в том, что ни одна территориальная бригада не может сравниться по огневой мощи с механизированной бригадой», — сообщает издание.

Отмечается, что бригады территориальной обороны, по сравнению с механизированными, оснащены только легким вооружением и не способны вести боевые действия наравне с регулярной армией.

Издание пишет, что отвод 67-й бригады ВСУ был произведен после того, как в сети разгорелся скандал — командиров подразделения обвиняли в том, что они «отправляют на убой» пополнение подразделения, сохраняя костяк бригады, составленный из боевиков «Правого сектора» в безопасности. Это стало причиной того, что многие потери бригады под Часовым Яром были потеряны.

До этого в Польше спрогнозировали маршрут наступления ВС РФ после взятия Часова Яра.

Ранее британский аналитик указал на тяжелое положение ВСУ в Часове Яре.