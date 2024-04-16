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В подполье сообщили о «серьезном» ударе по Запорожью

Подпольщик Лебедев сообщил о мощном ударе ВС РФ по Запорожью

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Кадр из видео/Fighterbomber/Youtube

Российские Вооруженные силы нанесли мощный удар по подконтрольному украинским войскам городу Запорожье. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на запорожских товарищей.

«Запорожье, прилетело… прилет серьезный», — рассказал Лебедев.

Каких-либо деталей или подробностей координатор подполья не привел.

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. По данным российских властей, в настоящее время более 70% Запорожской области находятся под контролем армии РФ, под контролем ВСУ же остается в том числе город Запорожье.

Тем временем в подконтрольной РФ части Запорожской области неизвестные подорвали депутата Акимовского окружного совета. По словам главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, этот теракт устроила Украина.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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