Подполье сообщило об ударе по подконтрольному Украине Запорожью

Мощный удар зафиксирован в подконтрольном Украине городе Запорожье в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Запорожье, прилетело… прилет серьезный», — сказал он.

Других подробностей Лебедев не привел.

За день до этого подпольщик сообщал, что четыре удара в Чугуеве вблизи Харькова сорвали ротацию Вооруженных сил Украины. По словам Лебедева, этот населенный пункт используется как перевалочная база перед ротацией ВСУ и для комплектации подразделений техникой.

Также ВС РФ нанесли удары по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области.

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

По данным российских властей, сегодня более 70% Запорожской области находятся под контролем армии РФ, под контролем ВСУ остается город Запорожье.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.