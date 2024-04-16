ВС РФ контролируют большую часть островов в дельте Днепра

Большая часть островов в дельте реки Днепр контролируются российской армией. Об этом заявил заместитель командира взвода морских пехотинцев Северного флота, действующего в составе группировки войск «Днепр» с позывным «Бес», передает ТАСС.

«Сейчас уже большая часть наших островов. А когда мы штурмовали, там кругом был противник, везде был противник на всех островах. Потихоньку выбивали, выбили, и вот получилось то, что получилось. Сейчас уже все острова наши, и все получается у ребят», — сообщил военный.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки Вооруженных сил Украины перейти реку Днепр были сведены на нет российскими военными.

Также Сальдо сообщил, что подразделения российской группировки войск «Днепр» за минувшие сутки нанесли несколько мощных ударов по позициям украинских подразделений. По словам Сальдо, удары наносились в районах Работино, Чкалово и Михайловки. Потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, одна 122-мм гаубица Д-30, а также станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова.