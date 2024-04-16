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США не станут помогать Израилю наносить удар по Ирану

АВС: США не помогут Израилю в нанесении ответного удара по Ирану

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AP

США сообщили Израилю, что стране придется наносить ответный удар по Ирану без поддержки Вашингтона. Об этом сообщает телеканал АВС, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что США не намерены участвовать в наступательных операциях против Ирана, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. При этом послание США было передано высшим должностным лицам Израиля.

До этого сообщалось, что официальные лица США ждут, что ответ Израиля Ирану будет включать в себя удары по иранским военным, а также силам, которые поддерживает страна в других государствах. При этом отмечается, что ответный удар Израиля будет «ограниченным по масштабам».

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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