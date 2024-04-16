ВВС Иордании увеличили количество вылетов

Военно-воздушные силы Иордании нарастили число вылетов для предотвращения нарушений воздушного пространства. Об этом сообщает агентство Petra, ссылаясь на представителя иорданской армии.

«Королевские ВВС Иордании увеличили количество боевых вылетов. Это сделано для предотвращения нарушения воздушного пространства и защиты неба Иорданского Хашимитского Королевства», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что билеты из Иордании и Израиля в Россию на 14 и 15 апреля подорожали в 2-3 раза на фоне атаки Ирана. Дешевле всего долететь из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион в Москву можно с одной пересадкой в Сочи за 58 тыс. руб. При этом в мае-июне билеты в Тель-Авив и обратно предлагаются за 30–35 тыс. руб. в одну сторону.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе. Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которой президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.