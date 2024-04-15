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Южнокорейские самолеты FA-50 обернулись проблемами для польских ВВС

Onet.pl: самолеты FA-50 создали большие проблемы для польских ВВС

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Korea Aerospace Industries

Южнокорейские учебно-боевые самолеты FA-50, закупленные Польшей, создали для вооруженных сил страны большие проблемы. Об этом сообщает портал onet.pl.

В публикации уточнили, что договор о приобретении Варшавой 48 истребителей FA-50 подписал прежний министр обороны Мариуш Блащак осенью 2022 года. Но документ не предусматривал закупку необходимого вооружения, запчастей и тренажеров.

«Министр Блащак хотел получить быстрый политический успех, и получил его», — отметили в статье.

Но последствиями необдуманного приобретения стали драматичные проблемы с обучением пилотов и неясные перспективы дальнейшего использования боевых машин. Например, несмотря на то, что восемь польских летчиков прошли обучение пилотированию FA-50 в Южной Корее, полеты без иностранных инструкторов крайне редки.

Руководитель генштаба польской армии генерала Веслав Кукул пояснил изданию, что договор на их (FA-50. — прим. ред.) покупку, был составлен так, что сегодня требуются серьезные усилия для исправления этих недостатков.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.

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