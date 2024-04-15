Стало известно, когда проведут ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающих с 12 марта на Запорожской АЭС, должна произойти в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

«Ротация предполагается в ближайшее время» , — заявила она.

В составе 17-й команды наблюдателей МАГАТЭ, которая на данный момент находится на Запорожской АЭС, четыре инспектора из Канады, Словакии, Южной Кореи и Испании.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что приветствует перевод четвертого энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС) в режим «холодного останова». В агентстве отметили, что в связи с охлаждением четвертого энергоблока все шесть реакторов ЗАЭС находятся в холодном останове впервые с конца 2022 года. При этом глава МАГАТЭ подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС и близ станции «остается чрезвычайно хрупкой».

Ранее были названы масштабы дроновой активности вокруг ЗАЭС.