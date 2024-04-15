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Российские военные захватили американский дрон под Соледаром

Бойцы отряда «Ирбис» сбили под Соледаром американский БПЛА RQ-20 Puma

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US Marines/Wikipedia

Российские военные из добровольческого корпуса отряда «Ирбис» сбили американский беспилотник RQ-20 Puma под Соледаром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца отряда.

По его словам, украинская сторона использовала беспилотник для корректировки ударов гаубиц М777 по позициям российской армии.

Солдат рассказал, что дрон был замечен в районе Орехово-Васильевки под Соледаром. Беспилотник находился на большой высоте и корректировал огонь гаубицы, но его заметили и смогли посадить.

Отмечается, что у аппарата уцелели модули управления и видеонаблюдения.

«Достанут оттуда полезную информацию, узнаем, откуда он взлетает, что видит», — поделился боец.

До этого Минобороны РФ сообщало о перехвате украинского дрона над Краснодарским краем. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотник самолетного типа.

Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин сообщал, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить более трети всех украинских ударных беспилотников самолетного типа при атаках в рамках контрнаступления.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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