Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR поступили на вооружение украинских солдат на Запорожском направлении. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что Франция продолжает поставлять ВСУ оружие, из которого противник обстреливает освобожденную часть Запорожской области.

14 апреля Рогов заявил, что Вооруженные силы России улучшили свои позиции в селе Работино и в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области.

В этот же день он рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации ударили по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области.

Ранее Виктор Медведчук обвинил Владимира Зеленского в разрушении Украины.