В Израиле сохранили ограничения на собрания до вечера 15 апреля

Управление тыла армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранило в силе предписание об отмене занятий в системе образования и ограничение до тысячи человек на число участников собраний из-за угрозы атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

«По итогам оценки ситуации указания Управления тыла остаются неизменными и действуют до 23:00 по израильскому времени (совпадает с московским. — «Газета.Ru») 15 апреля 2024 года», — следует из сообщения.

Отмечается, что ограничения были введены в субботу, 13 апреля, в 23:00.

Атака Ирана на Израиль длилась около пяти часов. При этом в еврейском государстве заявили, что сбили 99% выпушенных в его сторону ракет и дронов. Тем не менее иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории Израиля. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий в регионе.

14 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан рассказал, что власти страны предупреждали соседние государства о запланированной операции против Израиля. По его словам, зарубежные партнеры Тегерана получили соответствующие уведомления за три дня до атаки.

Ранее Израиль призвал РФ осудить атаку Ирана.