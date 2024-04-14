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В ДНР заявили, что количество взятых в плен украинских солдат увеличилось

Советник главы ДНР Кимаковский заявил о росте числа взятых в плен солдат ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В последнее время количество взятых в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось. Об этом РИА Новости рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Он объяснил это тем, что российские военные ведут активные наступательные действия.

Кимаковский также сообщил, что командование ВСУ прослушивает радиоканал «Волга», созданный российскими военными для сдачи в плен противника, и карает намеревающихся сдаться.

13 апреля Минобороны России сообщило, что украинские военные массово сдаются в плен российской армии на Авдеевском направлении.

3 апреля помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что некоторые взятые в плен в зоне специальной военной операции бойцы ВСУ просят паспорта России, в некоторых случаях для того, чтобы воевать в рядах российской армии.

В конце марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что 25 украинских солдат попали в плен при отступлении из Авдеевки.

Ранее потерявший ногу российский сапер вернулся в зону СВО.

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Операция на Украине
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