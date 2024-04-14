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В США оценили масштаб удара иранских дронов по Израилю

NYT: ущерб Израилю оказался относительно ограниченным

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Iranian Army Office/Global Look Press

В США заявили, что ущерб Израилю в результате атаки Ирана оказался относительно ограниченным. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, оценить ущерб, нанесенный атакой Ирана, можно как «относительно незначительный».

До этого газета NYT писала, что Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».

Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество — из Ирака и Йемена.

При этом иранское государственное агентство IRNA сообщало, что израильская авиабаза в пустыне Негев получила серьезные повреждения в результате атаки. Однако представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что это не так.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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