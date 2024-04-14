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В Иерусалиме прозвучал взрыв

AFP: в Иерусалиме произошел взрыв

В столице Израиля Иерусалиме произошел взрыв. Об этом сообщает агентство AFP в соцсети X (ранее Twitter).

В публикации отмечается, что в городе звучат сирены воздушной тревоги.

Сигналы о ракетной опасности звучат в южной, центральной, северной частях Израиля, а также в районе Мертвого моря.

До этого Корпус стражей иранской революции (КСИР) заявил, что в результате массированной атаки с помощью ракет и беспилотников на территории Израиля были уничтожены «важные военные цели».

Также Вооруженные силы Ирана нанесли удар баллистическими ракетами «Хайбар» по авиабазе Военно-воздушных сил Израиля, которая находится в пустыне Негев.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. СМИ также утверждают о пуске ракет. ЦАХАЛ сообщил, что израильская армия контролирует все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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