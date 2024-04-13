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Число погибших при обстреле Токмака увеличилось до 11

Балицкий сообщил, что число погибших при ударе ВСУ по Токмаку возросло до 11

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Александр Кряжев/РИА Новости

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Токмак в Запорожской области погибли 11 человек, еще 20 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«К 19:00 поднято тело еще одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком. На данный момент в результате террористической атаки 11 погибших», — написал он.

Администрация города составляет списки для выплаты материальной помощи. Родственникам погибших выплатят по миллиону рублей, 750 тысяч рублей получат тяжелораненые.

500 тысяч рублей получат жители, получившие травмы средней степени тяжести, 250 тысяч – получившие легкие ранения или контузию.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что удар украинских войск по Токмаку стал крупнейшей атакой на мирное население региона с начала текущего года. Он отметил, что нанесение подобных атак курирует лично президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинский удар разрушил пять жилых домов в запорожском городе.

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