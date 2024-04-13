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Украинского военного без ног не выпускали за границу без медицинских документов

«Страна.ua»: у лишившегося ног бойца ВСУ требовали медсправку на границе Украины

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Военного Вооруженных сил Украины (ВСУ), демобилизованного после потери обеих ног, не выпускали за границу из-за отсутствия медицинских документов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным газеты, мужчину в течение часа не пропускали при выезде с Украины в Польшу на пункте «Рава-Русская». Уточняется, что пограничник интересовался у солдата, есть ли у него медицинские документы. При этом демобилизованный стоял перед ним на двух протезах.

До этого агентство «Укринформ» сообщало, что на Украине 2 апреля стартовала демобилизация солдат, проходящих срочную службу в армии.

13 апреля представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявлял, что законопроект о демобилизации на Украине может быть внесен в Верховную раду в ближайшие месяцы.

25 марта пленный украинский военнослужащий Николай Мозиль рассказал, что в ряды Вооруженных сил Украины мобилизуют инвалидов без ног и рук.

7 апреля газета «Страна.ua» сообщала, что сотрудники военкомата в Одесской области избили 14-летнего подростка, угрожали ему оружием и пытались мобилизовать.

Ранее украинским военным утвердили доплаты за каждый месяц на «первой линии».

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