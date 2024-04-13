На Украине заявили о несостоятельности закона о демобилизации

Военные должны были читать конституцию и знать, что воевать нужно будет до конца, демобилизация на Украине невозможна. Об этом заявила бывший заместитель министра обороны республики Анна Маляр, передает «Страна.ua».

Маляр заявила, что военные «должны были читать конституцию и знать, что воевать нужно будет до конца, демобилизация по конституции невозможна».

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), поддерживающий закон о демобилизации, назвал Маляр безумной. Он также отметил, что экс-замминистра вернули на работу в генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Широкий резонанс в украинском обществе вызвало исключение из законопроекта нормы о демобилизации через 36 месяцев.

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал сразу несколько законов об изменении условий мобилизации на Украине. Он опустил призывной возраст до 25 лет и убрал категорию «ограниченно годен». Кроме того, в стране появятся электронные кабинеты призывников. В ВСУ тем временем требуют снизить планку возраста мобилизации еще больше.

Ранее украинским военным утвердили доплаты за каждый месяц на «первой линии».