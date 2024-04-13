Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о несостоятельности закона о демобилизации

Экс-замглавы МО Маляр: демобилизация на Украине по конституции невозможна

close
100%
annamaliar

Военные должны были читать конституцию и знать, что воевать нужно будет до конца, демобилизация на Украине невозможна. Об этом заявила бывший заместитель министра обороны республики Анна Маляр, передает «Страна.ua».

Маляр заявила, что военные «должны были читать конституцию и знать, что воевать нужно будет до конца, демобилизация по конституции невозможна».

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), поддерживающий закон о демобилизации, назвал Маляр безумной. Он также отметил, что экс-замминистра вернули на работу в генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Широкий резонанс в украинском обществе вызвало исключение из законопроекта нормы о демобилизации через 36 месяцев.

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал сразу несколько законов об изменении условий мобилизации на Украине. Он опустил призывной возраст до 25 лет и убрал категорию «ограниченно годен». Кроме того, в стране появятся электронные кабинеты призывников. В ВСУ тем временем требуют снизить планку возраста мобилизации еще больше.

Ранее украинским военным утвердили доплаты за каждый месяц на «первой линии».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами