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На Украине готовятся в ближайшее время внести в Раду законопроект о демобилизации

Законопроект о демобилизации на Украине могут внести в Раду в ближайшие месяцы

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Законопроект о демобилизации на Украине может быть внесен в Верховную раду в ближайшие месяцы, работа над ним идет. Об этом заявил представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает издание «Общественное».

По его словам, минобороны и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вместе работают над законопроектом.

Лазуткин добавил, что работу над инициативой завершат, «наверное, быстрее», чем за восемь месяцев, как было заявлено изначально.

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал сразу несколько законов об изменении условий мобилизации на Украине. Он опустил призывной возраст до 25 лет и убрал категорию «ограниченно годен». Кроме того, в стране появятся электронные кабинеты призывников. В ВСУ тем временем требуют снизить планку возраста мобилизации еще больше. Российские специалисты считают, что на Зеленского давит Запад из-за огромных потерь украинской армии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинским военным утвердили доплаты за каждый месяц на «первой линии».

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