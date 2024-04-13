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ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по Энергодару

ЗАЭС: ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по микрорайону Энергодара

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дроном-камикадзе по первому микрорайону Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгению Яшину.

«У нас был прилет в 1-м микрорайоне Энергодара дроном-камикадзе», — заявила она.

Она отметила, что пострадавших в результате атаки дрона-камикадзе нет.

«В медсанчасть никто не обращался», — добавила Яшина.

Накануне Яшина сообщила, что обстановка на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и прилегающей территории остается напряженной с точки зрения угроз атак с воздуха.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

Ранее все энергоблоки ЗАЭС перевели в состояние «холодный останов».

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