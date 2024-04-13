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ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ за 20 минут дважды обстреляли Донецк снарядами НАТО

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Alexander Ermochenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 20 минут два раза обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам города. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«После 00:00 зафиксировали обстрел по направлению: 07:00 — Кураховка — Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм. 07:20 — Галицыновка — Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм, — говорится в публикациях.

9 апреля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле в центре города.

В этот же день советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские войска взяли под свой контроль населенный пункт Первомайское.

Ранее Бастрыкин поручил выявить всех виновных в обстреле рынка в Донецке.

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