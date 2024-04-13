В ДНР раскрыли, почему солдаты ВСУ охотнее переходят на сторону РФ

Солдаты ВСУ охотнее переходят на российскую сторону, когда убеждается, что их посылают на уничтожение. С таким заявлением выступил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Сегодня украинский солдат охотнее переходит на нашу сторону, когда видит, что его посылают на реально «мясные» штурмы», — отметил он.

По словам Кимаковского, в последнее время в плен попадают достаточно много «потрепанных» украинских солдат, которых в первую очередь хочется накормить. Советник главы ДНР обратил внимание, что тем не менее в телефонах других пленных порой находятся такие моменты, что «хочется дотянуться до автомата».

«Но есть закон, и наши силовики действуют согласно УК РФ», — резюмировал советник Пушилина.

До этого стало известно, что ВС России не позволили ВСУ выстраивать первую линию обороны. Кимаковский подчеркнул, что инженерное обеспечение у ВСУ сейчас далеко не лучшее, они «строят то, что могут».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.