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ВСУ потеряли под Купянском более 200 солдат

Минобороны: потери ВСУ на Купянском направлении составили 210 военнослужащих

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Алексей Паньшин/РИА «Новости»

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении за прошедшие сутки составили 210 военнослужащих. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«Потери противника на Купянском направлении составили до 210 военнослужащих, 4 самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, 6 минометных расчетов, станция радиоэлектронной борьбы «Нота», 2 склада боеприпасов, 2 автомобиля и 2 беспилотных летательных аппарата», — заявил Бигма.

Представитель российского министерства обороны добавил, что украинские артиллеристы попали под удар российских беспилотников «Ланцет».

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) потеряли возможность выстраивать оборону первого эшелона обороны на линии фронта и вынуждены строить не самые лучшие оборонительные рубежи.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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