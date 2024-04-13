ВС РФ не позволили ВСУ выстраивать первую линию обороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) потеряли возможность выстраивать оборону первого эшелона обороны на линии фронта. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Да, они (украинские войска. — Прим. ред.) умеют окапываться. Но именно на линии боевого соприкосновения выстроить первый эшелон они уже не могут», — сказал Кимаковский

По его словам, российские разведчики, штурмовики, артиллеристы и ВКС не дают этой возможности украинским солдатам. Кимаковский обратил внимание, что инженерное обеспечение у ВСУ сейчас далеко не лучшее, они «строят то, что могут».

Советник главы ДНР напомнил, что ВСУ в свое время сформировали серьезные укрепрайоны в Марьинке и Авдеевке, которые были разбиты российскими бойцами. Кимаковский подчеркнул, что военные ВС РФ теперь хорошо знают, как противник выстраивает свою оборону, и подобрали ювелирные инструменты для взлома такой линии фронта.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.