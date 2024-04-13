Итальянцев призвали не посещать Израиль

МИД Италии обратился к согражданам с рекомендацией отложить поездки в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление итальянского МИДа.

«Кроме того, мы призываем соотечественников, находящихся в Израиле и на палестинских территориях проявлять максимальную внимательность, оставаться в курсе и следовать инструкциям местных властей, особенно в случае внутренних поездок, избегая тех, которые не являются строго необходимыми», — сообщили в итальянском МИДе.

До этого МИД Франции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан, Иран, Израиль и Палестину в ближайшие дни.

Отмечается, что эта рекомендация дается в связи с рисками вооруженной эскалации на Ближнем Востоке. Американские СМИ пишут, что Иран может нанести ответный удар по Израилю в течение 24-48 часов. Предполагается, что атака по израильской территории может быть совершена либо с севера, где у границ страны сосредоточены силы радикального шиитского движения «Хезболла», либо с юга, откуда с моря удары периодически пытаются наносить йеменские хуситы.

Ранее МИД Израиля пообещал ответ на возможную атаку Ирана.