Израильская система ПВО перехватила два дрона со взрывчаткой

Средства ПВО Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили два беспилотника со взрывчаткой на севере страны, которые пересекли границу со стороны Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ранее сегодня вечером система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила два БПЛА «Хезболлах» со взрывчаткой, которые проникли на территорию Израиля со стороны Ливана», – отметили в оборонном ведомстве. Там подчеркнули, что сигналы воздушной тревоги звучали в Рамот-Нафтали из-за риска падения фрагментов ракеты-перехватчика.

Накануне ЦАХАЛ уничтожил члена военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Насера Якоба Джаббера Насера, который занимался финансированием организации в Рафахе.

До этого израильские военные ликвидировали в секторе Газа трех сыновей председателя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.

Глава минобороны еврейского государства Йоав Галлант заявил, что Израиль нанесет удары по любой стране, которая на него нападет.

Ранее Израильская армия сообщила о нескольких взрывных устройств в школе на территории сектора Газа.