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В израильской армии заявили, что внимательно следят за ситуацией в Иране

Глава генштаба Халеви: армия Израиля внимательно следит за ситуацией в Иране

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Израильская армия внимательно следит за ситуацией в Иране, готовясь к отражению угроз в координации с Вооруженными силами США. Об этом заявил начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, чьи слова приводит армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля продолжает внимательно следить за тем, что происходит в Иране... постоянно готовясь к отражению существующих и потенциальных угроз в координации с Вооруженными силами США», — сказал он.

Халеви также отметил, что израильские силы «готовы в любое время и при любом развитии событий».

12 апреля председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил, что Соединенные Штаты пытаются избежать войны между Ираном и Израилем.

Сообщалось, что США ожидают, что Иран может ударить по военными объектам Израиля дронами и ракетами 12 апреля.

Издание Politico со ссылкой на источники писало, что Иран тщательно выверяет возможные сценарии ответа Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске. По его информации, Тегеран стремится послать сигнал Израилю и США, а не начать масштабную войну в регионе.

Ранее в США пообещали Израилю поддержку в противостоянии любым угрозам Ирана.

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